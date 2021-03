Coronavirus | news di oggi Venerdì Cdm su nuove misure Speranza | Stretta necessaria

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nelle prossime ore incontro tra il governo e le regioni,il Consiglio dei ministri per valutareprobabile per evitare peggioramento. Emiliano: immediata chiusura delle scuole nel Barese e nel Tarantino. In Piemonte sospesi i ricoveri non Covid, tranne quelli oncologici e le urgenze. La Campania chiude i parchi. I nuovi contagi sono 22.409, morte altre 332 persone. Crescono terapie intensive e ricoveri

... ha eliminato gli effetti del coronavirus dal naso e dalla faringe di 49 persone che si sono sottoposte alla terapia sperimentale. Lo riporta la rivista scientifica Medscape Medical. Terapie intensive al limite. Rispetto a marzo di un anno fa, tra i malati tanti giovani. C'è bisogno di anestesisti e infermieri, ma non se ne trovano più ...