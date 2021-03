Coronavirus, news di oggi. Venerdì Cdm su nuove misure. Speranza: stretta necessaria. LIVE (Di giovedì 11 marzo 2021) Domani incontro tra il governo e le regioni, Venerdì il Consiglio dei ministri per valutare nuove misure. Speranza: stretta probabile per evitare peggioramento. Emiliano: immediata chiusura delle scuole nel Barese e nel Tarantino. In Piemonte sospesi i ricoveri non Covid, tranne quelli oncologici e le urgenze. La Campania chiude i parchi. I nuovi contagi sono 22.409, morte altre 332 persone. Crescono terapie intensive e ricoveri Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 marzo 2021) Domani incontro tra il governo e le regioni,il Consiglio dei ministri per valutareprobabile per evitare peggioramento. Emiliano: immediata chiusura delle scuole nel Barese e nel Tarantino. In Piemonte sospesi i ricoveri non Covid, tranne quelli oncologici e le urgenze. La Campania chiude i parchi. I nuovi contagi sono 22.409, morte altre 332 persone. Crescono terapie intensive e ricoveri

