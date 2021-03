Coronavirus, news di oggi. Venerdì Cdm su nuove misure. Speranza: "Stretta necessaria" (Di giovedì 11 marzo 2021) Nelle prossime ore incontro tra il governo e le regioni, Venerdì il Consiglio dei ministri per valutare nuove restrizioni. Il ministro della Salute: Stretta probabile per evitare peggioramento. Emiliano: immediata chiusura delle scuole nel Barese e nel Tarantino. In Piemonte sospesi i ricoveri non Covid, tranne quelli oncologici e le urgenze. La Campania chiude i parchi. I nuovi contagi sono 22.409, morte altre 332 persone. Crescono terapie intensive e ricoveri Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 marzo 2021) Nelle prossime ore incontro tra il governo e le regioni,il Consiglio dei ministri per valutarerestrizioni. Il ministro della Salute:probabile per evitare peggioramento. Emiliano: immediata chiusura delle scuole nel Barese e nel Tarantino. In Piemonte sospesi i ricoveri non Covid, tranne quelli oncologici e le urgenze. La Campania chiude i parchi. I nuovi contagi sono 22.409, morte altre 332 persone. Crescono terapie intensive e ricoveri

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, Danimarca sospende uso del vaccino Astrazeneca: problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazien… - repubblica : Cesena, operatrice non si vaccina e prende il coronavirus: sei anziani contagiati: La struttura ora è chiusa alle v… - vaticannews_it : #10Marzo @CaritasItaliana e @FOCSIV I più colpiti dalla #pandemia sono gli anziani @AaccCeta #COVID19 A rischio pro… - masticaxxi : RT @_cieloitalia: Vaia, Spallanzani Shock: “QUALCUNO LAVORA PERCHÉ IL VIRUS NON FINISCA MAI” ?? - rep_bologna : Coronavirus, al Sant'Orsola ragazzo di 14 anni grave: 'Ma non è in pericolo di vita' [di Rosario di Raimondo] [aggi… -