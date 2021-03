Coronavirus, news di oggi. Salgono i contagi, venerdì Cdm per le nuove misure. LIVE (Di mercoledì 10 marzo 2021) In base al bollettino i nuovi contagi sono 22.409 su 361.040 tamponi, il tasso sale al 6,2%. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 332 persone. Crescono di 71 unità le terapie intensive, 489 ricoveri in più nei reparti Covid. Domani incontro tra il governo e le regioni, venerdì il Consiglio dei ministri per valutare nuove misure. Il governatore della Puglia Emiliano: immediata chiusura delle scuole nel Barese e nel Tarantino. In Piemonte sospesi i ricoveri non Covid, tranne quelli oncologici e le urgenze Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 marzo 2021) In base al bollettino i nuovisono 22.409 su 361.040 tamponi, il tasso sale al 6,2%. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 332 persone. Crescono di 71 unità le terapie intensive, 489 ricoveri in più nei reparti Covid. Domani incontro tra il governo e le regioni,il Consiglio dei ministri per valutare. Il governatore della Puglia Emiliano: immediata chiusura delle scuole nel Barese e nel Tarantino. In Piemonte sospesi i ricoveri non Covid, tranne quelli oncologici e le urgenze

