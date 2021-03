Coronavirus, news di oggi. Bollettino: 22.409 contagi su 361.040 tamponi, 332 morti. LIVE (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo il nuovo report, il rapporto positivi-tamponi è al 6,2%. Crescono di 71 unità le terapie intensive, 489 ricoveri in più nei reparti Covid. Precisano fonti di Governo che "saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare l'emergere di nuovi contagi e varianti". L'Esecutivo dovrà decidere a stretto giro sulle misure proposte dal Cts, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo il nuovo report, il rapporto positivi-è al 6,2%. Crescono di 71 unità le terapie intensive, 489 ricoveri in più nei reparti Covid. Precisano fonti di Governo che "saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare l'emergere di nuovie varianti". L'Esecutivo dovrà decidere a stretto giro sulle misure proposte dal Cts, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: i decessi superano quota 2,6 milioni. Brasile, quasi duemila morti in un giorno: è record: … - repubblica : Cesena, operatrice non si vaccina e prende il coronavirus: sei anziani contagiati: La struttura ora è chiusa alle v… - repubblica : Coronavirus, mascherine turche non a norma, il Mise sapeva tutto: Nell'ambito delle indagini della procura di Roma… - Benny53984121 : RT @EliseiNicole: Ilaria Capua a DiMartedì: 'Contro il coronavirus dobbiamo stare fermi altri due mesi' - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 marzo: 22.409 nuovi casi e 332 morti. Indice di positività al 6,2 per c… -