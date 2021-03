Coronavirus, mercoledì 10 marzo: sono 1.654 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su quasi 16mila tamponi e oltre 22mila antigenici per un totale oltre di 38mila test, si registrano 1.654 casi positivi, 22 decessi e 1.333 guariti. Aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 751. Nella Asl Roma 1 sono 328 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Dodici casi sono ricoveri. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 327 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. sono centodue i casi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – “Oggi nel, su quasi 16mila tamponi e oltre 22mila antigenici per un totale oltre di 38mila test, si registrano 1.654 casi positivi, 22 decessi e 1.333 guariti. Aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi751. Nella Asl Roma 1328 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Dodici casiricoveri. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 2327 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.centodue i casi ...

