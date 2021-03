Coronavirus | la bozza del nuovo piano vaccini

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ladel: fasce decrescenti dopo over 80, professori e persone fragili. ROMA – Ladelè ormai in via di definizione. Il premier Draghi, in stretto contatto con il sottosegretario Gabrielli e il commissario Figliulo, nelle prossime ore dovrebbe completare tutti i dettagli e presentarlo alle Regioni. La conferenza stampa dell’ex capo della Polizia e del militare per illustrare il possibile cambio di passo nella somministrazione delle dosi è attesa nel prossimo weekend. LadelIl premier Draghi chiede un cambio di passo e da aprile si entrerà nel vivo della campagna con almeno 400mila dosi al giorno. ...