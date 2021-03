Coronavirus Italia, il bollettino del 10 marzo 2021: 22.409 nuovi casi, 332 i decessi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 22.409 nuovi casi di Coronavirus e 332 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 22.409 (ieri 19.749) casi testati: 122676 (ieri 106573) Tamponi (diagnostici e di controllo): 361.040 (ieri 345.336) molecolari: 202558 di cui 19760 positivi pari al 9.75% (ieri 9.59%) rapidi: 159118 di cui 2515 positivi pari al 1.58% (ieri 1.67%) Attualmente positivi: 487.074, +8191 (ieri 478.883, +6350) Ricoverati: 22.882, +489 (ieri 22.393, +562 ) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.827, +71, 253 nuovi (ieri 2.756, +56, 278 ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 22.409die 332 iregistrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 22.409 (ieri 19.749)testati: 122676 (ieri 106573) Tamponi (diagnostici e di controllo): 361.040 (ieri 345.336) molecolari: 202558 di cui 19760 positivi pari al 9.75% (ieri 9.59%) rapidi: 159118 di cui 2515 positivi pari al 1.58% (ieri 1.67%) Attualmente positivi: 487.074, +8191 (ieri 478.883, +6350) Ricoverati: 22.882, +489 (ieri 22.393, +562 ) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.827, +71, 253(ieri 2.756, +56, 278 ...

