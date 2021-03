Coronavirus, ipotesi proroga dello stato di emergenza in Italia: nuova scadenza fissata al 30 settembre (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo stato di emergenza in cui l’Italia si trova attualmente dovrebbe scadere entro il prossimo 30 aprile 2021, ma in queste ore si pensa a una possibile proroga. Mentre si discute sulle nuove misure da applicare per contrastare il virus e le nuove varianti infatti, si ipotizza una nuova data da porre come limite a questo ormai lungo periodo di allerta. Le ipotesi suggeriscono l’idea di un’estate in stato di emergenza. Lo stato di emergenza fino a oggi L’Italia si trova in stato di emergenza da ormai più di un anno. Era il 31 gennaio 2020 infatti, quando venne emanata per la prima volta una misura di questo tipo. A luglio era giunta la prima ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lodiin cui l’si trova attualmente dovrebbe scadere entro il prossimo 30 aprile 2021, ma in queste ore si pensa a una possibile. Mentre si discute sulle nuove misure da applicare per contrastare il virus e le nuove varianti infatti, si ipotizza unadata da porre come limite a questo ormai lungo periodo di allerta. Lesuggeriscono l’idea di un’estate indi. Lodifino a oggi L’si trova indida ormai più di un anno. Era il 31 gennaio 2020 infatti, quando venne emanata per la prima volta una misura di questo tipo. A luglio era giunta la prima ...

