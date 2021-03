Coronavirus, in Lombardia 70 decessi. In terapia intensiva 53 nuovi ingressi, 168 ricoveri in un giorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il bollettino del 10 marzo In Lombardia sono +4.422 i nuovi casi di Coronavirus conteggiati nelle ultime 24 ore. Ieri, invece, erano +4.084. Nell’ultima giornata si registrano +70 decessi mentre ieri erano state segnalate 63 vittime. Il totale è di 28.923 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 10 marzo, sono 5.584 (+168). Sono 617 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 53 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 530.794 unità. Mentre le persone in isolamento domiciliare si attestano a quota 78.866. I dati arrivano a fronte di 55.535 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 7.105.826 test effettuati dall’inizio della pandemia. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il bollettino del 10 marzo Insono +4.422 icasi diconteggiati nelle ultime 24 ore. Ieri, invece, erano +4.084. Nell’ultima giornata si registrano +70mentre ieri erano state segnalate 63 vittime. Il totale è di 28.923dall’inizio della pandemia. Iordinari oggi, 10 marzo, sono 5.584 (+168). Sono 617 i pazienti ricoverati nei reparti di; di questi, 53 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 530.794 unità. Mentre le persone in isolamento domiciliare si attestano a quota 78.866. I dati arrivano a fronte di 55.535tamponi eseguiti, per un totale di 7.105.826 test effettuati dall’inizio della pandemia. ...

