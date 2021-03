Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 10 marzo: i dati alle 17. Emilia Romagna ancora oltre i duemila casi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 10 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre si aspettano eventuali nuove misure da parte del governo dopo i suggerimenti del Cts, ieri i nuovi positivi sono stati quasi 20mila, con un tasso di positività in calo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021)in, ildi10del Ministero della Salute: dopo le 17 isu Leggo.it a questa pagina. Mentre si aspettano eventuali nuove misure da parte del governo dopo i suggerimenti del Cts, ieri i nuovi positivi sono stati quasi 20mila, con un tasso di positività in calo ...

Advertising

RaiNews : Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet #coronavirus - petergomezblog : L’Italia supera i 100mila decessi da inizio pandemia. Altri 231 ingressi in rianimazione - riotta : Dopo un anno di pandemia #coronavirus è ormai evidente come in un paese piccolo come #Italia disperdere nelle regio… - LaStampaTV : VIDEO | Vaccini, Fontana: 'Primo accordo in Italia su dosi in azienda, rispettiamo le priorità esistenti' - AssoCare : Nursing Up De Palma: «Immunizzare in breve tempo gli italiani con i 100mila infermieri dipendenti. Finalmente anche… -