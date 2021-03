Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 marzo Tornano sopra i 22.000 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel corso della ultime 24 ore, mentre sono 332 i decessi segnalati nella giornata odierna. Aumenta ancora la pressione sul sistema sanitario, con 71 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Persone che hanno contratto il virus: 3.123.368 (+22.409)Deceduti: 100.811 (+332)Ricoverati in terapia intensiva: 2.827 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 10 marzo Tornano sopra i 22.000 i nuovi casi diregistrati nel corso della24 ore, mentre sono 332 i decessi segnalati nella giornata odierna. Aumenta ancora la pressione sul sistema sanitario, con 71 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Persone che hanno contratto il virus: 3.123.368 (+22.409)Deceduti: 100.811 (+332)Ricoverati in terapia intensiva: 2.827 ...

Advertising

RaiNews : Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet #coronavirus - petergomezblog : L’Italia supera i 100mila decessi da inizio pandemia. Altri 231 ingressi in rianimazione - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 5.782.615 Di cui prime dosi: 4.035.099 Di cu… - Ultron65 : RT @SkyTG24: #Covid19. Il #bollettino aggiornato: - MedicalScitech : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1o marzo: 22.409 nuovi casi e 332 morti -