Coronavirus in Italia | il bollettino del 10 marzo | 22 409 nuovi casi

RaiNews : Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 22.409 nuovi casi con 361.676 tamponi e 332 morti #coronavirus - petergomezblog : L’Italia supera i 100mila decessi da inizio pandemia. Altri 231 ingressi in rianimazione - aua4eve : RT @Teresat73540673: - MarcoMgp89 : +++ CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO CONTAGI +++ Nella Provincia di Lodi i nuovi casi sono +89 rispetto a ieri, salendo… -

Tema ancora una volta le restrizioni imposte dal governo per far fronte al. A L'Aria Che Tira si dà conto dell'emendamento al decreto Covid - elezioni presentato da Fratelli d'per ...... soprattutto se confrontata con gli altri ceppi difin qui noti all'umanità e diffusi nel nostro pianeta. Per quanto concerne la situazione pandemica in, è proprio la mutazione ...(Teleborsa) - Sono 22.409 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri ne erano stati diagnosticati 19.749) nelle ultime 24 ore, a fronte di 361.040 tamponi, tra antigenici e molecolari, con ...La nuova stretta anti-Covid è alle porte. Dalle 17 è riunita a Palazzo Chigi la cabina di regia per definire le modifiche al Dpcm. Una svolta in senso restrittivo che dovrebbe ...