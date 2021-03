Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 marzo: 22.409 nuovi casi, i morti sono 332 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 22.409 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 19.749. Aumentano i tamponi effettuati: 361.040, contro i 345.336 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,2% (ieri 5,7%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 332 i morti, 71 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 marzo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle ultime 24 orestati 22.409 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 19.749. Aumentano i tamponi effettuati: 361.040, contro i 345.336 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,2% (ieri 5,7%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.332 i, 71 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 10(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la ...

