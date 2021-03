Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di mercoledì 10 marzo 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 marzo 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

RaiNews : Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet #coronavirus - petergomezblog : L’Italia supera i 100mila decessi da inizio pandemia. Altri 231 ingressi in rianimazione - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1o marzo: 22.409 nuovi casi e 332 morti - crotoneok : ? Coronavirus in Italia: 22.409 nuovi contagiati, altri 71 soggetti in terapia intensiva - aitaliamoci : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia 22.409 nuovi casi con 361.676 tamponi e 332 morti #coronavirus -