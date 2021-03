Coronavirus in Italia, cresce tasso positività. Ordine Medici: “Subito zona rossa in Piemonte” (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 22.409 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri ne erano stati diagnosticati 19.749) nelle ultime 24 ore, a fronte di 361.040 tamponi, tra antigenici e molecolari, con il rapporto positivi-tamponi che sale al 6,2%. È quanto emerge dal bollettino di mercoledì 10 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi nel nostro Paese sono 3.123.368. Ancora alto, seppur in lieve calo, il numero delle vittime: 332 (ieri erano 376), per un totale di 100.811 morti da inizio emergenza sanitaria. In corso di svolgimento, intanto, a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo, riunita per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Le valutazioni saranno poi portate all’attenzione delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 22.409 i nuovi casi diregistrati in(ieri ne erano stati diagnosticati 19.749) nelle ultime 24 ore, a fronte di 361.040 tamponi, tra antigenici e molecolari, con il rapporto positivi-tamponi che sale al 6,2%. È quanto emerge dal bollettino di mercoledì 10 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia dii contagi nel nostro Paese sono 3.123.368. Ancora alto, seppur in lieve calo, il numero delle vittime: 332 (ieri erano 376), per un totale di 100.811 morti da inizio emergenza sanitaria. In corso di svolgimento, intanto, a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo, riunita per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Le valutazioni saranno poi portate all’attenzione delle ...

Advertising

RaiNews : Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 22.409 nuovi casi con 361.676 tamponi e 332 morti #coronavirus - petergomezblog : L’Italia supera i 100mila decessi da inizio pandemia. Altri 231 ingressi in rianimazione - LeoNoeuro : Marzo 2020 10.000 casi al giorno 500 morti al giorno Marzo 2021 20.000 casi al giorno 300 morti al giorno LOCKDOW… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 10 marzo 2021: 22.409 nuovi casi e 332 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -