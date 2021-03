Coronavirus in Campania | i dati del 9 marzo | 3 034 nuovi positivi e 1 814 guariti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

È stabile la curva dei contagi daindopo il rally dei giorni scorsi: oggi il virus fa registrare 3.034 positivi su 25.867 tamponi effettuati , 325 in più di ieri con 2.276 tamponi in più processati. In ...Emilia Romagna Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 287.136 casi di positività, 2.155 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.414 tamponi eseguiti nelle ...Superati i tremila positivi in un solo giorno in Campania, boom di sintomatici. Superati i tremila positivi oggi in Campania. Un numero ...Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 9 marzo dell'unità di Crisi regionale riporta 3.034 positivi su 25.867 tamponi effettuati.