Coronavirus, il bollettino di oggi 10 marzo: 332 morti e 22.409 contagi. Ecco i nuovi casi Covid e le regole del nuovo Dpcm (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 10 marzo 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dimercoledì 102021. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1o marzo: 22.409 nuovi casi e 332 morti - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 22.409 contagiati • 332 morti • 13.752 guariti +71 terapie intensive | +489 rico… - Ultron65 : RT @SkyTG24: #Covid19. Il #bollettino aggiornato: -