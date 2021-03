Coronavirus: il bollettino aggiornato al 10/03/2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oggi, come di consueto la Protezione Civile ha diramato i dati relativi all’andamento dell’epidemia di Coronavirus il Italia La Protezione Civile ha diramato il bollettino giornaliero contenete i dati relativi all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia.Oggi 10 marzo 2021 il numero di soggetti contagiati dal Covid è pari a 22.408 (si registra un incremento di ben 2.659 unità rispetto alla giornata di ieri). La conta dei morti oggi tocca quota 332, mentre il dato relativo ai soggetti guariti è pari a 13.752. Circa l’andamento della situazione ospedaliera in Italia, oggi si registra un incremento dei posti occupati in terapia intensiva pari a 71 unità, mentre il dato relativo ai ricoveri sale di 489 unità.Al netto di 361.676 tamponi effettuati in data odierna, il tasso di positività registrato è pari a ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oggi, come di consueto la Protezione Civile ha diramato i dati relativi all’andamento dell’epidemia diil Italia La Protezione Civile ha diramato ilgiornaliero contenete i dati relativi all’andamento dell’epidemia diin Italia.Oggi 10 marzoil numero di soggetti contagiati dal Covid è pari a 22.408 (si registra un incremento di ben 2.659 unità rispetto alla giornata di ieri). La conta dei morti oggi tocca quota 332, mentre il dato relativo ai soggetti guariti è pari a 13.752. Circa l’andamento della situazione ospedaliera in Italia, oggi si registra un incremento dei posti occupati in terapia intensiva pari a 71 unità, mentre il dato relativo ai ricoveri sale di 489 unità.Al netto di 361.676 tamponi effettuati in data odierna, il tasso di positività registrato è pari a ...

