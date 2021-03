Coronavirus, i dati – Oltre 22mila contagi con 361mila tamponi. Tasso di positività sale al 6,2%. Altre 332 vittime (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 22.406 le persone risultate positive in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, in aumento rispetto a quelli rilevati ieri che si erano fermati a quota 19.749. Tutto a fronte di 361.040 tamponi molecolari e antigenici, in aumento rispetto ai 345.336. Ma questo maggior numero di tamponi effettuati non ha impedito ancora la crescita del Tasso di positività registrato nell’ultima giornata che sale di 0,5 punti percentuali fino al 6,2%. Sono 332, invece, le vittime del Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano state 376. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 22.406 le persone risultate positive in Italia nelle ultime 24 ore, secondo iforniti dal ministero della Salute, in aumento rispetto a quelli rilevati ieri che si erano fermati a quota 19.749. Tutto a fronte di 361.040molecolari e antigenici, in aumento rispetto ai 345.336. Ma questo maggior numero dieffettuati non ha impedito ancora la crescita deldiregistrato nell’ultima giornata chedi 0,5 punti percentuali fino al 6,2%. Sono 332, invece, ledel Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano state 376. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

