Coronavirus, Grecia: "dal 14 maggio apriremo ai turisti" (Di mercoledì 10 marzo 2021) La notizia fa ben sperare i turisti nonostante l'attuale situazione del Coronavirus: dal 14 maggio sarà nuovamente possibile volare in Grecia Haris Theocharis, ministro del turismo ellenico, ha approfittato del palcoscenico internazionale della più grande fiera mondiale del settore, l'ITB di Berlino, per annunciare che dal prossimo 14 maggio la Grecia riaprirà i confini e di conseguenza la stagione turistica. La Grecia aprirà le porte ai turisti a partire dal 14 maggio. Il paese ellenico fa del turismo la sua arma più forte. Limitazioni di questo tipo per via del Coronavirus non possono far altro che tagliare le gambe al paese. Per l'importante annuncio è stata scelta l'incredibile Acropoli di ...

