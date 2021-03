Coronavirus, Crisanti mette in guardia dai nuovi ceppi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Andrea Crisanti ha dichiarato che alcune varianti del Covid sono invisibili ai test rapidi e che quindi sarebbe meglio non affidarsi a questi ultimi. Covid, l’allarme di Crisanti: “Alcune varianti invisibili ai test rapidi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Andreaha dichiarato che alcune varianti del Covid sono invisibili ai test rapidi e che quindi sarebbe meglio non affidarsi a questi ultimi. Covid, l’allarme di: “Alcune varianti invisibili ai test rapidi” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti Allarme varianti Covid, Andrea Crisanti: 'Alcune sono indivisibili ai test rapidi' Crisanti avverte che alcune varianti del Coronavirus sono totalmente invisibili ai test rapidi Purtroppo, secondo Andrea Crisanti , ci sono alcune varianti del Coronavirus che sono totalmente invisibili ai test rapidi. Ha anche annunciato la pubblicazione di uno studio realizzato presso l'Università di Padova. Per il ...

Coronavirus, l'allarme dei medici: 'Il Piemonte subito in zona rossa' Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 22.409 nuovi casi di Coronavirus e 322 morti. A ... Sulla stessa linea il virologo Crisanti : 'Se la prossima settimana si superano i 30mila casi al giorni si ...

Coronavirus, Crisanti: “La settimana prossima sarà cruciale” La Stampa Roma, parte la vaccinazione per autistici gravi in una stanza con luci e musica di sottofondo Al via le prime vaccinazioni al Policlinico di Tor Vergata a Roma, tra le prime strutture in Italia, rivolte agli autistici gravi e ai loro caregiver.

