Coronavirus | chiuso l’hotel dei Cinepanettoni a Cortina

l'hotel de la Poste chiude i battenti per il Coronavirus. L'albergo è stato reso famoso negli anni dai Cinepanettoni dei fratelli Vanzina L'albergo più antico e famoso di Cortina d'Ampezzo chiude i battenti a causa di un focolaio di Coronavirus. Le persone contagiate fanno parte del personale della struttura. Gherardo Manigo, titolare dell'hotel de la Poste, ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali contagi tra gli ospiti dell'albergo. Lo storico albergo durante i recenti Mondiali di Sci vedeva andare e venire numerose persone. Tra l'altro è stato sede di "Casa Veneto", il quartier generale della Regione. "In realtà – ha detto il titolare – avevamo già deciso di chiudere, per mancanza di clientela. Con l'entrata in zona arancione del Veneto molti avevano ...

