Coronavirus, aggiornamento 10 marzo, 26 decessi e 3.034 nuovi casi (2.111 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di mercoledì 10 marzo 2021) Resta stabile il tasso di incidenza dei positivi in Campania (oggi all'11,72 contro l'11,48 di ieri) anche se in termini assoluti il numero dei nuovi positivi, 3.034, e quello dei sintomatici, 612, ... Leggi su gazzettadisalerno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Resta stabile il tasso di incidenza dei positivi in Campania (oggi all'11,72 contro l'11,48 di ieri) anche se in termini assoluti il numero deipositivi, 3.034, e quello dei sintomatici, 612, ...

