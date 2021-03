Coronavirus | 372 nuovi casi e 10 decessi | la metà in provincia di Chieti

(Di mercoledì 10 marzo 2021) 372, 10e 451 guariti: sono i numeri del bollettino sull'andamento della pandemia in Abruzzo diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità. Salgono complessivamente 58.323 (il ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 6 marzo 2021 • Attualmente positivi: 465.812 • Deceduti: 99.578 (+307) • Dimessi/Guariti: 2.481.37… - ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. In #Abruzzo 372 nuovi casi e 10 #morti. #Montazzoli diventa '#zonarossa' #cronaca - LuciaMosca1 : (Coronavirus Abruzzo, 372 nuovi casi 1e 10 decessi) Segui su: La Notizia - - radiolaquila1 : Coronavirus: Abruzzo, dati aggiornati al 10 marzo. Casi positivi a 58323 (+372 su 11143 test) - ekuonews : Coronavirus in Abruzzo, casi positivi a +372 (+185) con 10 decessi (-2), Asl Teramo a +40 (-5) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 372

I dati dell'Abruzzo: 58.323: +casi (ieri +187) con 11.143 tamponiRispetto a ieri si registranonuovi casi, di età compresa tra 6 mesi e 96 anni. I positivi con ... Dall'inizio dell'emergenza, sono stati eseguiti complessivamente 794.176 tamponi ...Sono 372 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 5.698 tamponi: è risultato positivo il 6,53% dei campioni. Sono stati eseguiti anche 5.445 test ...Bollettino oggi: dopo i 19.749 casi positivi e 376 decessi di ieri l'andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia con il bollettino per il 10 marzo del Ministero della Salute e i dati della Pro ...