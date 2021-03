Coronavirus, 332 vittime e oltre 22 mila casi. 253 nuovi ricoveri in terapia intensiva (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il bollettino del 10 marzo Altri 332 decessi da Coronavirus sono stati segnalati in Italia nelle ultime 24 ore stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Leggermente di meno rispetto a ieri quando le morte da Covid erano state 376. Il totale delle vittime adesso è pari a 100.811 dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi riportati tornano a superare quota 20 mila: +22.409 da ieri, quando invece erano stati 19.749 in 24 ore. Le regioni con più contagi oggi sono Lombardia (+4.422 casi), la Campania (+3.034) e l’Emilia-Romagna (+2.155). Ad oggi le persone attualmente positive al virus in Italia sono 487.074. La situazione negli ospedali italiani I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 253 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il bollettino del 10 marzo Altri 332 decessi dasono stati segnalati in Italia nelle ultime 24 ore stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Leggermente di meno rispetto a ieri quando le morte da Covid erano state 376. Il totale delleadesso è pari a 100.811 dall’inizio dell’epidemia. Iriportati tornano a superare quota 20: +22.409 da ieri, quando invece erano stati 19.749 in 24 ore. Le regioni con più contagi oggi sono Lombardia (+4.422), la Campania (+3.034) e l’Emilia-Romagna (+2.155). Ad oggi le persone attualmente positive al virus in Italia sono 487.074. La situazione negli ospedali italiani Iingressi insono 253 ...

