Coronavirus, 22.409 nuovi casi e 332 decessi in 24 ore (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 22.409 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 19.749) a fronte di 361.040 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 6,21%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 332 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 376 registrati ieri.I guariti sono 13.752 e gli attuali positivi salgono a 487.074 (8.191 in più rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 22.882, 489 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.827 ricoverati (+71 unità) con 253 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 461.365 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (4.422), seguita da Campania (3.034) ed Emilia-Romagna (2.155).(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 409 Covid, salgono i ricoveri in rianimazione e nei reparti: ecco le Regioni sotto pressione In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.409, su 361.040 tamponi (ieri 19.749 su 345.336). La percentuale di positivi sale al 6,2% (era 5,7). Dall'inizio della pandemia, i contagiati ...

Coronavirus in Italia, cresce tasso positività. Ordine Medici: "Subito zona rossa in Piemonte" Sono 22.409 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri ne erano stati diagnosticati 19.749) nelle ultime 24 ore, a fronte di 361.040 tamponi, tra antigenici e molecolari, con il rapporto positivi -...

Emergenza Coronavirus 409 - Vaccinazioni personale che lavora nelle scuole ANCI LOMBARDIA ALTRI 22 MILA CONTAGI Indietro tutta. Il primo dpcm anti-coronavirus firmato dal nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbe è entrato in vigore solamente lo scorso 6 marzo ma, lungi dal rimanere in vigore fino al ...

Covid: oltre 22mila positivi, 332 morti,+253 in rianimazione (ANSA) - ROMA, 10 MAR - Sono ancora 22.409 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, quasi 3 mila più di ieri, quando erano stati 19.

