Coronavirus, 10 morti oggi nelle Marche, tre hanno meno di 60 anni: sono 2373 dall'inizio della pandemia / La progressione del contagio (Di mercoledì 10 marzo 2021) ANCONA - L'emergenza senza fine: i morti da Covid oggi - mercoledì 10 marzo - nelle Marche sono 10 (sette uomini e tre donne). In un anno di pandemia il Coronavirus ha ucciso 2.373 persone nella ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 marzo 2021) ANCONA - L'emergenza senza fine: ida Covid- mercoledì 10 marzo -10 (sette uomini e tre donne). In un anno diilha ucciso 2.373 persone nella ...

