Coppa America | Luna Rossa splende e vola Battuta New Zealand nella seconda regata | 1-1

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Unaabbaglia il golfo di Hauraki, tratto costiero nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda dove sembrava impossibile tenere testa al team velico di casa. Contro ogni pronostico e spegnendo l’entusiasmo dei sostenitori neozelandesifinale di’s Cup, la squadra guidata da James Spithill e Francesco Bruni compie l’impresa. Tutto sembrava in discesa per New, più veloce e capace di aggiudicarsi lainaugurale per 31”. Inveceha mantenuto totale freddezza, giocandosi lae aggiudicandosela con 7” di vantaggio. La prima giornata disi conclude così con un pareggio: 1-1. E per...

(ANSA) – ROMA, 10 MAR – "E' stata una giornata importante e interessante" : è soddisfatto Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa, dopo la prima giornata di regate della finale di Coppa America.