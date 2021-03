Coppa America, Luna Rossa pareggia 1-1 con New Zealand (ed entusiasma) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa entusiasma pareggiando 1-1 la prima giornata della finale della Coppa America nel golfo di Hauraki ad Auckland, Nuova Zelanda, in casa dei detentori del trofeo della competizione velica più antica. Emirates Team New Zealand vince la prima regata e Luna Rossa Prada Pirelli risponde battendo gli All Blacks del mare nella seconda con finale al cardiopalmo. Molti i motivi emersi da questa prima, attesissima sfida. In poppa la barca neozelandese ha mostrato un pelo di velocità in più, stimato dagli osservatori in circa un nodo, troppo poco rispetto alle ottime performance di Luna Rossa che ha colmato il gap mostrato ancora a dicembre. «Avevamo fiducia, sapevamo di aver lavorato bene», dice a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021)ndo 1-1 la prima giornata della finale dellanel golfo di Hauraki ad Auckland, Nuova Zelanda, in casa dei detentori del trofeo della competizione velica più antica. Emirates Team Newvince la prima regata ePrada Pirelli risponde battendo gli All Blacks del mare nella seconda con finale al cardiopalmo. Molti i motivi emersi da questa prima, attesissima sfida. In poppa la barca neozelandese ha mostrato un pelo di velocità in più, stimato dagli osservatori in circa un nodo, troppo poco rispetto alle ottime performance diche ha colmato il gap mostrato ancora a dicembre. «Avevamo fiducia, sapevamo di aver lavorato bene», dice a ...

