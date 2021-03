Controlli anti Covid: chiuso ristorante e sanzionate 33 persone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di illegalita’, i Carabinieri di Roma pongono particolare attenzione anche al rispetto della normativa anti-Covid, intervenendo, d’iniziativa o su segnalazione dei cittadini, per punire eventuali comportamenti scorretti. Nelle ultime ore dello scorso fine settimana, i militari hanno fatto scattare sanzioni nei confronti di 33 persone e la chiusura provvisoria di un ristorante e un minimarket. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni sono intervenuti in un appartamento privato di via Cerveteri dove erano stati segnalati schiamazzi e la presenza di numerose persone. I militari, arrivati nel punto indicato, hanno sorpreso 9 cittadini spagnoli, nella Capitale per motivi di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di illegalita’, i Carabinieri di Roma pongono particolare attenzione anche al rispetto della normativa, intervenendo, d’iniziativa o su segnalazione dei cittadini, per punire eventuali comportamenti scorretti. Nelle ultime ore dello scorso fine settimana, i militari hanno fatto scattare sanzioni nei confronti di 33e la chiusura provvisoria di une un minimarket. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni sono intervenuti in un appartamento privato di via Cerveteri dove erano stati segnalati schiamazzi e la presenza di numerose. I militari, arrivati nel punto indicato, hanno sorpreso 9 cittadini spagnoli, nella Capitale per motivi di ...

