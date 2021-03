Contro il Covid-19 farmaci e vaccini accessibili a tutti (Di giovedì 11 marzo 2021) La partita ultima che si sta giocando per l’accesso al vaccino che, congiuntamente a terapie efficaci e strumenti diagnostici adeguati, resta essenziale per contenere e sconfiggere il virus, si sta rivelando complessa e iniqua. A oggi oltre 234,1 milioni di dosi sono state somministrate in tutto il mondo pari a 3,1 dosi ogni 100 individui. Di queste il 75% sono concentrate in soli 10 paesi mentre la maggior parte dei paesi a medio e basso reddito sono rimasti sostanzialmente esclusi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 marzo 2021) La partita ultima che si sta giocando per l’accesso al vaccino che, congiuntamente a terapie efficaci e strumenti diagnostici adeguati, resta essenziale per contenere e sconfiggere il virus, si sta rivelando complessa e iniqua. A oggi oltre 234,1 milioni di dosi sono state somministrate in tutto il mondo pari a 3,1 dosi ogni 100 individui. Di queste il 75% sono concentrate in soli 10 paesi mentre la maggior parte dei paesi a medio e basso reddito sono rimasti sostanzialmente esclusi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RobertoBurioni : A ogni vaccinato che si infetta corrisponde un irresponsabile titolone di giornale: senza motivo, visto che nessun… - romeoagresti : Il Covid, il mancato pre-campionato, la rivoluzione estiva, il tecnico neofita, gli infortuni, i giovani. Se non pa… - borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - LouiseMMallo8 : RT @CavaleraDaniele: FRANCIA: MANIFESTANTI OCCUPANO I TEATRI PER PROTESTARE CONTRO LE MISURE COVID - Giusepp70181573 : RT @RadioSavana: Grecia (Atene), proteste di massa contro restrizioni Covid. Scontri tra manifestanti e Polizia. -