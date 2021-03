Congo | la testimonianza dell’italiano sopravvissuto Ecco cosa ha detto ai Ros

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar –laall’agguato nel Nord Kivu, in. Il carabiniere Vittorio Iacovacci ha provato a salvare l’ambasciatore Luca Attanasio, portandolo via dalla linea del fuoco durante la sparatoria tra attentatori e ranger. Purtroppo però gli assalitori, a quel punto, avrebbero sparato contro i due italiani. E’ quanto dichiarato da Rocco Leone, scampato all’agguato inin cui hanno perso la vita il nostro diplomatico, il giovane militare e l’autistalese Mustapha Milambo., lanon basta Come riportato su questo giornale il 24 febbraio scorso, quella di Rocco Leone – 56enne vice direttore del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Congo testimonianza

E' larilasciata al Ros da Rocco Leone, sopravvissuto all'agguato in cui hanno perso la vita il militare e l'ambasciatore italiano in. Iacovacci avrebbe provato a portare via il ...... che a nome dei bambini di Repubblica Democratica del, Malawi, Costa d'Avorio e Kenya ha ... Quella delle Suore delle poverelle è l'ennesimache progetti come questi servono a far ...morti in Congo il 22 febbraio scorso. I pm di piazzale Clodio stanno analizzando l'attività istruttoria svolta dai carabinieri del Ros a Kinshasa che per cinque giorni ha raccolto una serie di ...L’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono stati uccisi nel corso di un intenso conflitto a fuoco dal gruppo che voleva sequestrar ...