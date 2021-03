Confindustria Caserta | premi di studio ai figli dei dipendenti delle aziende associate | c’è il bando

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Anche quest’annobandisce il concorso per l’assegnazione deidiriservati aidei. Ventidell’importo di 250,00 euro ciascuno per gli studenti degli istituti Superiori che abbiano conseguito un minimo di 8/10 di media, e cinque dell’importo di 500,00 euro ciascuno – per gli studenti degli Istituti Superiori che abbiano conseguito il diploma di maturità con voto 100/100 e superato la specifica prova scritta indicata nel. Per questi ultimi, in aggiunta alo, sarà prevista la possibilità di uno stage aziendale presso un’Azienda associata, per favorire una maggiore integrazione tra il mondo della ...