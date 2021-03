(Di mercoledì 10 marzo 2021) Utilizzare lecome centri vaccinali per accelerare l'immunizzazione, salvare vite e rimettere in moto il prima possibile l'economia., in attesa delle determinazioni e dei ...

Advertising

qn_giorno : Confindustria agli imprenditori associati: servono fabbriche per le vaccinazioni - IlConteIT : RT @iamstefano_: Ai ristoratori, agli albergatori, ai commercianti, agli imprenditori a #Confindustria tutto ciò va benissimo perché non c'… - iamstefano_ : Ai ristoratori, agli albergatori, ai commercianti, agli imprenditori a #Confindustria tutto ciò va benissimo perché… - Vito59339482 : @lofioramonti I sussidi vanno dati a chi rinuncia agli allevamenti intensivi e passa all'allevamento a terra o al p… - fforzano : Confindustria dice: accontentatevi del 'bravo' e rinunciate agli aumenti. Poi quando andate dal macellaio, invece d… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria agli

IL GIORNO

Secondoè assolutamente prioritario procedere alla copertura più ampia possibile della popolazione nella maniera più rapida ed efficiente. Solo così l'Italia potrà sconfiggere la ......, associazione nazionale medici lavoro e Confapi. E quindi 'ci sarà l'opportunità di ... è stato spiegato che AstraZeneca fino a oggi era limitatounder 65, il che impediva di andare ...10 MAR - In Lombardia prenderà il via con la vaccinazione di massa anche la possibilità per le aziende produttive di vaccinare i dipendenti direttamente nei locali aziendali. Come annunciato negli sco ...E questo grazie agli indirizzi dei nostri soci promotori, Confindustria e Federmanager, e alle conseguenti decisioni del Cda. Con tale impegno ci proponiamo di supportare manager e imprese ...