Conferenza stampa Tomori: «Con lo United partita appassionante, siamo pronti» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fikayo Tomori ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Manchester United-Milan Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester United. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 SFIDA – «Sia Manchester United che Milan hanno avuto vittorie importanti, hanno alzato il rispettivo livello. Sarebbe stata comunque una partita importante, siamo due grandi squadre con una grande storia in Europa. Sarà una partita appassionante». CONSIGLI AI COMAPGNI – «Ormai tutti conoscono il Manchester United, sappiamo che sono una grandissima ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fikayoha parlato inalla vigilia di Manchester-Milan Fikayo, difensore del Milan, ha parlato inalla vigilia delladi Europa League contro il Manchester. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24 SFIDA – «Sia Manchesterche Milan hanno avuto vittorie importanti, hanno alzato il rispettivo livello. Sarebbe stata comunque unaimportante,due grandi squadre con una grande storia in Europa. Sarà una». CONSIGLI AI COMAPGNI – «Ormai tutti conoscono il Manchester, sappiamo che sono una grandissima ...

