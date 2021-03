Conferenza stampa Pioli: «Lo United mi ha impressionato nel derby» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Manchester United-Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester United. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 SETTIMANA POSITIVA – «I risultati devono darci motivazioni nuove, abbiamo grandi qualità e ci siamo preparati per mettere in campo lo stesso tipo di prestazione anche domani sera». FASE DIFENSIVA – «Io credo che si parta sempre dall’essere squadra in ogni fase del gioco. Più la squadra è compatta e vicina e più sarà facile anche difendere e attaccare». derby DI MANCHESTER – «Mi ha molto impressionato perché vincere contro una squadra che vinceva da 21 partite è stato un grande ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefanoha parlato alla vigilia di Manchester-Milan Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24 SETTIMANA POSITIVA – «I risultati devono darci motivazioni nuove, abbiamo grandi qualità e ci siamo preparati per mettere in campo lo stesso tipo di prestazione anche domani sera». FASE DIFENSIVA – «Io credo che si parta sempre dall’essere squadra in ogni fase del gioco. Più la squadra è compatta e vicina e più sarà facile anche difendere e attaccare».DI MANCHESTER – «Mi ha moltoperché vincere contro una squadra che vinceva da 21 partite è stato un grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Pioli: le parole dell'allenatore rossonero L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester ...

Arabia Saudita - Russia: Mosca e Riad al lavoro per rafforzare cooperazione nel mercato petrolifero Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nella conferenza stampa congiunta con l'omologo saudita, principe Faisal bin Farhan, durante la sua visita di oggi a Riad. "Oggi ...

Serafino convoca una conferenza stampa lunedì 15 marzo Riviera Oggi Roma-Shakhtar, la conferenza stampa di Fonseca Fonseca sullo Shakhtar "Lo Shakhtar ha un nuovo allenatore e idee divere, oggi gioca col 4-1-4-1 in base proprio alle idee del nuovo tecnico. I giocatori sono gli stessi ma è una ...

Pellegrini: “Punizioni? Siamo in tanti a batterle. Il progetto dei Friedkin è ambizioso” Le parole del centrocampista giallorosso in conferenza stampa Alla vigilia dell’andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Shakhtar Donetsk, parla Lorenzo Pellegrini in conferenza stampa. Ecco le ...

