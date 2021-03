Concorsi truccati all'università di Firenze, tra gli indagati anche il medico del Papa (Di mercoledì 10 marzo 2021) C'è anche il nuovo medico personale del Papa tra i professori dell'università di Firenze coinvolti nell'inchiesta sui presunti Concorsi truccati alla Facoltà di Medicina. Roberto Bernabei è uno dei 39 indagati nel fascicolo della procura di Firenze Concorsi truccati Roberto Bernabei Raffaello Binelli ? Url ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) C'èil nuovopersonale deltra i professori dell'dicoinvolti nell'inchiesta sui presuntialla Facoltà di Medicina. Roberto Bernabei è uno dei 39nel fascicolo della procura diRoberto Bernabei Raffaello Binelli ? Url ...

