Come organizzare le vacanze estive | che faccio | prenoto?

Con la fine di marzo, complice la primavera, arrivano anche i primi pensieri su un'eventuale prenotazione delle vacanze estive. Fantasie ancora più urgenti se pensiamo a quanto poco abbiamo viaggiato negli ultimi mesi. Il solo pensiero di un'avventura, di un po' di relax, di un aperitivo sulla spiaggia è terapeutico in questi mesi così complessi. A questo si aggiungono alcune notizie confortanti, come quella che arriva dalle Seychelles che, a partire dal 25 marzo, riaprono le frontiere al turismo internazionale; ripartono all'insegna della sicurezza sanitaria anche le Canarie: proprio l'arcipelago spagnolo al largo della costa nord occidentale dell'Africa è il banco di prova per le vacanze «Covid-Tested» del Gruppo Alpitour (ve ne abbiamo parlato qui).

