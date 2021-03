"Come le ho beccate in magazzino". Rosalinda-Dayane Mello, roba molto spinta lontane dalle telecamere: dettagli pazzeschi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è finito da poco più di una settimana. E ora, Stefania Orlando rivela particolari clamorosi su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, protagoniste del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, prima legate da una forte amicizia naufragata dopo che Rosalinda ha iniziato la sua storia con Andrea Zenga. Insomma, tra le due è finita malissimo. Dunque, parola alla Orlando. La quale ha dato contro di una scena avvenuta nel magazzino del GfVip, dunque una scena sfuggita alle telecamere, che nessuno ha visto. Una clamorosa soffiata sulle "RosMello". Intervistata da Chi, diretto proprio da Signorini, Stefania Orlando racconta: "Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l'occhio indiscreto delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è finito da poco più di una settimana. E ora, Stefania Orlando rivela particolari clamorosi suCannavò, protagoniste del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, prima legate da una forte amicizia naufragata dopo cheha iniziato la sua storia con Andrea Zenga. Insomma, tra le due è finita malissimo. Dunque, parola alla Orlando. La quale ha dato contro di una scena avvenuta neldel GfVip, dunque una scena sfuggita alle, che nessuno ha visto. Una clamorosa soffiata sulle "Ros". Intervistata da Chi, diretto proprio da Signorini, Stefania Orlando racconta: "Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l'occhio indiscreto delle ...

