Clizia Incorvaia, la vestaglia mostra un dettaglio bollente. I fan: “Pazzesca” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Clizia Incorvaia ha scatenato i follower di IG con un post che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche. Foto che ha fatto il giro del web Una foto che ha scatenato la passione dei follower nei suoi confronti quella della compagna di Paolo Ciavarro. Che resta tra le web influencer più seguite in circolazione. Già prima della sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip della scorsa edizione infatti la sua popolarità era massima. Tantissimi i follower al suo seguito sui social. C’è da dire che l’ex moglie di Francesco Sarcina era finita al centro del gossip per via della fine del matrimonio con il leader delle Vibrazioni. Con la storia del presunto tradimento che ha scatenato polemiche fortissime nei suoi confronti. Nella bufera sia lei che l’attore Riccardo Scamarcio per via di un presunto bacio tra di loro. In recenti ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha scatenato i follower di IG con un post che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche. Foto che ha fatto il giro del web Una foto che ha scatenato la passione dei follower nei suoi confronti quella della compagna di Paolo Ciavarro. Che resta tra le web influencer più seguite in circolazione. Già prima della sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip della scorsa edizione infatti la sua popolarità era massima. Tantissimi i follower al suo seguito sui social. C’è da dire che l’ex moglie di Francesco Sarcina era finita al centro del gossip per via della fine del matrimonio con il leader delle Vibrazioni. Con la storia del presunto tradimento che ha scatenato polemiche fortissime nei suoi confronti. Nella bufera sia lei che l’attore Riccardo Scamarcio per via di un presunto bacio tra di loro. In recenti ...

DMFemme_ : anche oggi il dubbio è se Clizia Incorvaia sia umana.?? #ciavarrini - ZottiMelinda : @biasbowie02 In realtà l'hastag non è stato mandato così a cazzum! Era anche per lavoro tant'è che nelle stories ha… - zazoomblog : “La verità è molto peggio di quella che si dice…”. Francesco Sarcina il retroscena doloroso sull’addio a Clizia Inc… - Francym97 : RT @cryIngwsel: Clizia Incorvaia sei proprio una bella persona. Ti meriti tutta la felicità che ti sta capitando e che per molto tempo ti h… - Elisa9419 : RT @cryIngwsel: Clizia Incorvaia sei proprio una bella persona. Ti meriti tutta la felicità che ti sta capitando e che per molto tempo ti h… -