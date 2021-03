Clamorosa scoperta, ecco la banconota da 10 mila euro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una scoperta impressionante quella che vedremo all’interno di questo articolo. Come spesso sottolineiamo infatti vi sono alcune banconote rare che possono valere veramente tantissimo a causa del proprio grado di rarità ed è il caso di questo pezzo che andremo a scoprire oggi. In una cittadina italiana infatti è stata ritrovata una banconota che vale addirittura 10 mila euro. Ne abbiamo parlato spesso proprio di questa banconota e per questo motivo è importante sottolineare ancora una volta di quale si tratta. Stiamo parlando infatti delle Mille Lire con Giuseppe Verdi. Sono circolate fino agli inizi degli anni ’80 prima di essere sostituite da quelle con Marco Polo e successivamente da quelle con la Montessori che ci hanno accompagnato fino al passaggio all’euro. Le Mille Lire di ... Leggi su android-news.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Unaimpressionante quella che vedremo all’interno di questo articolo. Come spesso sottolineiamo infatti vi sono alcune banconote rare che possono valere veramente tantissimo a causa del proprio grado di rarità ed è il caso di questo pezzo che andremo a scoprire oggi. In una cittadina italiana infatti è stata ritrovata unache vale addirittura 10. Ne abbiamo parlato spesso proprio di questae per questo motivo è importante sottolineare ancora una volta di quale si tratta. Stiamo parlando infatti delle Mille Lire con Giuseppe Verdi. Sono circolate fino agli inizi degli anni ’80 prima di essere sostituite da quelle con Marco Polo e successivamente da quelle con la Montessori che ci hanno accompagnato fino al passaggio all’. Le Mille Lire di ...

Advertising

zazoomblog : Clamorosa scoperta ecco la banconota da 10 mila euro - #Clamorosa #scoperta #banconota - zerotto08 : @LaNotiziaTweet Che #balla clamorosa!!! Non ha approvato un bilancio in cinque anni ed adesso fa questa scoperta??? ?????? - Gaetano_twit : A Pompei la clamorosa scoperta di un carro probabilmente da cerimonia nuziale con ornamenti erotici. Oggi in molti… - corte_dc : ...questi due scienziati israeliani, con questa clamorosa scoperta (importante come quella della patata lessa), am… - lapalisse6 : clamorosa scoperta di @DeBortoliF !!!!! il RF verrà finanziato a stati di avanzamento lavori concordati, eppure sta… -