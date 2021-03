City Of Lies: il film finalmente nelle sale americane (Di mercoledì 10 marzo 2021) City Of Lies il film con protagonista l’attore Johnny Depp a distanza di anni vede finalmente una data di debutto nelle sale americane. Basato sulla vera storia dell’omicidio del rapper The Notorious B.I.G e Tupac Shakur Segnata per il film City of Lies diretto Brad Furman con Johnny Depp protagonista anche se a distanza di anni, una data di debutto nelle sale statunitensi: il 19 marzo 2021. Sarà disponibile in versione on demand a partire da aprile 2021. La pellicola basato sulla reale vicenda dell’omicidio del rapper The Notorious B.I.G e Tupac Shekur. L’ispettore di polizia Russell Poole (interpretato da Johnny Depp), tenta ossessionato per anni, di risolvere gli omicidi che più ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 marzo 2021)Ofilcon protagonista l’attore Johnny Depp a distanza di anni vedeuna data di debutto. Basato sulla vera storia dell’omicidio del rapper The Notorious B.I.G e Tupac Shakur Segnata per ilofdiretto Brad Furman con Johnny Depp protagonista anche se a distanza di anni, una data di debuttostatunitensi: il 19 marzo 2021. Sarà disponibile in versione on demand a partire da aprile 2021. La pellicola basato sulla reale vicenda dell’omicidio del rapper The Notorious B.I.G e Tupac Shekur. L’ispettore di polizia Russell Poole (interpretato da Johnny Depp), tenta ossessionato per anni, di risolvere gli omicidi che più ...

