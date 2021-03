Chiesa brilla, la Juventus no: l’ultimo samurai di Andrea Pirlo (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juve ha un campione da cui deve ripartite, il più in fretta possibile, per dimentica la serataccia contro il Porto e voltare pagina. Federico Chiesa è l’unico che esce indenne dal flop europeo, l’unica stella luminosa in una notte buia. E pensare che prima dell’inizio di questa stagione Federico aveva visto la Champions League solo in televisione, eppure se la Juventus è rimasta in corsa fino ai supplementari lo deve unicamente al giovane campione, il presente e il futuro dei bianconeri. Persino Ronaldo stava vagando senza meta nella selva oscura, senza vedere mai la luce, con tantissimi errori e una prestazione da dimenticare, un flop. Serviva una scossa per riaprire un discorso qualificazione che alla fine del primo tempo era quasi utopia. Serviva una stella ed è arrivata con tutta la sua classe e la sua voglia infinita. Come ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juve ha un campione da cui deve ripartite, il più in fretta possibile, per dimentica la serataccia contro il Porto e voltare pagina. Federicoè l’unico che esce indenne dal flop europeo, l’unica stella luminosa in una notte buia. E pensare che prima dell’inizio di questa stagione Federico aveva visto la Champions League solo in televisione, eppure se laè rimasta in corsa fino ai supplementari lo deve unicamente al giovane campione, il presente e il futuro dei bianconeri. Persino Ronaldo stava vagando senza meta nella selva oscura, senza vedere mai la luce, con tantissimi errori e una prestazione da dimenticare, un flop. Serviva una scossa per riaprire un discorso qualificazione che alla fine del primo tempo era quasi utopia. Serviva una stella ed è arrivata con tutta la sua classe e la sua voglia infinita. Come ...

