Chiara Ferragni e il veto sul nome della figlia | Forse lo diremo alla nascita

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo essere stata accusata dal Codacons di favorire Fedez nella gara dei Big di Sanremo 2021, per un invito destinato ai follower sui social a votare per la vittoria del consorte al Festival,fa ancora discutere in vista del suo parto. Stavolta per una serie di storie postate su Instagram, in cui rivela unsulsua bambina in arrivo, per poi svelare un patto instaurato con Fedez primapartecipazione del rapper al Festival. Fedez,futura mamma bis Il suo secondo parto, dopo aver datoluce Leone, è previsto per il mese in corso di marzo 2021 e orasi apre tra le Instagram stories sulla sua gravidanza in corso. In particolare, ...