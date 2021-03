Chi è Victoria De Angelis Bassista dei Maneskin? Età, Fidanzato e Instagram (Di mercoledì 10 marzo 2021) Victoria De Angelis è la Bassista del noto gruppo musicale Måneskin. Vent’anni nata a Roma, ha conquistato notorietà grazie alla sua partecipazione, insieme al gruppo, ad X Factor 11, e al suo look trasgressivo e particolare. Nel 2021 con i Måneskin vince il 71° Festival di Sanremo condotto da Amadeus e affiancato, tra gli altri, da Elodie, Matilda De Angelis, Luca Argentero e Achille Lauro. Chi è Victoria De Angelis? Nome: Victoria De Angelis Segno Zodiacale: toro Età: 20 anni Data di nascita: 28 aprile 2000 Luogo di nascita: Roma Professione: Bassista dei Maneskin Altezza: 163 cm Peso: 50 Kg Tatuaggi: nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @vicdeAngelis Seguici ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 10 marzo 2021)Deè ladel noto gruppo musicale Måneskin. Vent’anni nata a Roma, ha conquistato notorietà grazie alla sua partecipazione, insieme al gruppo, ad X Factor 11, e al suo look trasgressivo e particolare. Nel 2021 con i Måneskin vince il 71° Festival di Sanremo condotto da Amadeus e affiancato, tra gli altri, da Elodie, Matilda De, Luca Argentero e Achille Lauro. Chi èDe? Nome:DeSegno Zodiacale: toro Età: 20 anni Data di nascita: 28 aprile 2000 Luogo di nascita: Roma Professione:deiAltezza: 163 cm Peso: 50 Kg Tatuaggi: nessuno visibile ProfiloUfficiale: @vicdeSeguici ...

