Chi è Sergio Oliveira | il centrocampista che ha mandato la Juventus all’Inferno

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 marzo 2021) I tifosi dellanon hanno sicuramente passato una notte tranquilla dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto, l’incubo porta il nome di, autore della doppietta che ha condannato i bianconeri. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dal fallimento in campo europeo, il club italiano non è riuscito a ribaltare il 2-1 dell’andata, la sfida contro i portoghesi si è conclusa sul risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari. Il grande protagonista è stato Federico Chiesa, la doppietta dell’ex Fiorentina non è servita ad evitare l’eliminazione. Inutile anche il 3-2 di Rabiot con un colpo di testa, per il Porto decisiva la doppietta di, il secondo gol su calcio di punizione. Chi èFoto di Alessandro Di Marco / ...