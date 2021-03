Chi è Katerina Ostroushko: la storia della moglie del tecnico giallorosso Paulo Fonseca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo quanto riportato dalla ' Gazzetta dello Sport ', Katerina ha incontrato l'attuale marito e tecnico giallorosso Paulo , durante il suo periodo lavorativo, all'interno della società calcistica ... Leggi su newnotizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo quanto riportato dalla ' Gazzetta dello Sport ',ha incontrato l'attuale marito e, durante il suo periodo lavorativo, all'internosocietà calcistica ...

Advertising

arv_katerina : RT @Dida_ti: Credo, forse, che dobbiamo misurare la bontà in base a chi abbracciamo, a ciò che creiamo e a chi accogliamo... ?? Chocolat #… - Katerina_Griega : RT @Net_BayYanlis: Abbiamo tolto tempo alle nostre famiglie ed al nostro lavoro per impiegarlo negli eventi per amore e per esaudire il sog… -