Chi è? Il sex symbol latino americano che ha cambiato il mondo della musica

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 10 marzo 2021) È diventato famoso in America Latina, tutti credevano fosse messicano, ha cantato in Inglese ed è diventato il sexper eccellenza, poi ha completamente sconvolto le sue fan. Nato nel 1971 in Puerto Rico (e non in Messico!) da una famiglia molto normale, questo bambino aveva un padre psicologo e una madre ragioniere che si separarono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it