Chi è Awed Simone Paciello? Biografia | Età | Isola dei Famosi 2021 | Youtuber

Simone Paciello, in arte Awed, è un noto Youtuber divenuto famoso nel 2012 grazie alla sua ironia e alle sue suoi video-reazioni. Ha partecipato a due edizioni di Social Face, reality di Sky e ha recitato nel film Natale al Sud con Massimo Boldi. Awed è un concorrente de L'Isola dei Famosi 2021, condotto quest'anno da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è Awed? Nome: Simone Paciello Nome d'arte: Awed Segno Zodiacale: Cancro Età: 24 anni Data di nascita: 12 luglio 1996 Luogo di nascita: Napoli Professione: Youtuber, attore, conduttore e cantante Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: nessuno

